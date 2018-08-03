Ahed Temimi SABAH’a konuştu: Türkiye'ye teşekkürler

İsrail
'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria
'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Nebi Salih Beldesi'nin tanınan ve önde gelen ailesi Temimi
'ler. Ancak Temimi'lerden bir kız çocuğunun azmi ve cesareti, ailenin tüm dünya tarafından duyulmasına neden oldu. İsrail askerlerine karşı dik durduğu ve direniş gösterdiği için tutuklanan ve 8 ay boyunca hapishane şartlarına maruz bırakılan 17 yaşındaki Ahed Temimi, nam-ı diğer "Filistin
'in Özgür Kızı", SABAH'a konuştu.
"Hapishanede hayat çok zordu..." diyen Temimi "Özellikle sorgu seansları beni tüketiyordu. Sorgulamalardan sonra istirahat etmeme ya da uyumama izin verilmiyordu. Bu bazen 12-14 saat sürüyordu" ifadelerini kullandı. Annesiyle aynı hapishanede bulunduğunu ancak onunla konuşamadığını söyleyen Temimi, kaldığı hücrenin İsrailli hapishane yönetimi tarafından sık sık değiştirildiğini aktardı.
Bundan sonraki planları hakkındaki sorumuza "Lise bitirme sınavlarına girdim ve hepsinden geçtim. Şimdi hukuk okumayı planlıyorum. İsrail işgaliyle mücadele etmek için hukuk öğrenmeyi istiyorum" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın hapisten çıkar çıkmaz kendisini araması hakkındaki sorumu ise Ahed Temimi "Erdoğan aradığında çok çok mutlu oldum. Erdoğan'a ve Türk halkına, Filistinlilerle yan yana durdukları için teşekkür ediyorum" şeklinde cevapladı. Ahed tüm dünyaya çağrı olarak da "İsrail işgalinin her türlüsüne karşı mücadeleye odaklanma" çağrısında bulunundu ve bu konuda her bireyin çabasına ihtiyaç duyduklarını anlattı.
FİLİSTİNLİYİ KATLETMENİN CEZASI: 9 AY AHED'İN CEZASI: 8 AY
Temimi ailesi mücadeleleriyle Filistin davasına destek veren uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan, direnişleriyle de İsrail askerleri tarafından bilinen bir aile. Yerde yatan ve can çekişmekte olan bir Filistinliyi kameralar önünde infaz eden tam techizatlı İsrailli asker Elor Azaria sadece dokuz ay ceza alıp milli bir kahraman gibi mahkeme salonunu terk ederken, işgal altındaki evini korumaya çalışan 17 yaşındaki Ahed Tamimi 8 ayını demir parmaklıklar ardında geçirdi. Üstelik, Ahed ile birlikte annesi Neriman, ertesi gün 21 yaşındaki kuzeni Nur ve ardından 21 yaşındaki ağabeyi Vaad de İsrail askerleri tarafından tutuklandı.