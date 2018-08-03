Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelecek

ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Singapur'da bir araya gelecek.

07.30'da başlayacak görüşmede, İzmir'de ev hapsinde tutulan Rahip Brunson davasındaki son durum, FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iade süreci ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının da ele alınması bekleniyor.

ABD tarafının talebi üzerine çarşamba günü yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.