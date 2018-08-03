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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelecek

51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile bir araya gelecek. Bu görüşme Türkiye ile ABD arasında yaşanan sonrası ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından ilk görüşme olacak.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 07:44

ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu ve ABD Dışişleri Bakanı bugün Singapur'da bir araya gelecek.

07.30'da başlayacak görüşmede, İzmir'de ev hapsinde tutulan davasındaki son durum, FETÖ terör örgütü elebaşı 'in iade süreci ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının da ele alınması bekleniyor.

ABD tarafının talebi üzerine çarşamba günü yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelecek
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