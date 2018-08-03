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İşgalci sınırında yaraladı

askerlerinin Şeridi sınırında "" kapsamında düzenlenen lere müdahalesinde, 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 220 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 21:23
İşgalci İsrail Gazze sınırında 220 Filistinliyi yaraladı

'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen lere müdahale eden askerlerinin, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaraladığını kaydetti.

Kudra, söz konusu yaralılardan 90'ının gerçek mermiyle vurulduğunu aktardı.

Gazze sınırındaki gösterilerde bugün (25) isimli Filistinli bir genç İsrail askerlerince vurularak şehit edilmişti.

Yahya Yagi'nin şehit düşmesiyle birlikte 'tan bu yana devam eden "" gösterilerindeki can kaybı 156'ya yükselmişti.

- "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, 'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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İşgalci İsrail Gazze sınırında 220 Filistinliyi yaraladı
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