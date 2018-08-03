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'de i ikinci tura kaldı

ülkesi 'de 28 Temmuz'da yapılan inin ilk turunda adayların hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması üzerine seçimler ikinci tura kaldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 02:34
Mali'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Bölgesel Yönetim Bakanı Mohamed Ag Erlaf tarafından devlet televizyonunda açıklanan resmi sonuçlara göre, mevcut İbrahim Bubacar Keita yüzde 41,42; en yakın rakibi ve ana muhalefet lideri Soumaila Cisse ise yüzde 17,8 oy aldı.

e katılım ise yüzde 43,06 oldu.

Buna göre, 12 Ağustos'taki ikinci turda seçim yarışı, ilk turda en çok oyu alan iki aday Keita ve Cisse arasında geçecek.

BAZI RADYOLARIN YAYINI DURDURULDU

Öte yandan, Mali'de güvenlik durumunun kritik seviyelere ulaşması ve etnik çatışmaların giderek artması endişelere yol açıyor.

Bazı radyolardan seçim sonuçlarının manipüle edildiğine dair yapılan yayınlardan sonra söz konusu radyoların yayınları ikinci bir emre kadar durduruldu.

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Mali'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
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