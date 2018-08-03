Son Dakika:Çavuşoğlu Pompeo görüşmesinin ardından açıklama yaptı

51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Bu görüşme Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson sonrası ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından ilk görüşme oldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika ABD açıklaması!

ÇAVUŞOĞLU POMPEO İLE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini belirterek, "Sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık." dedi. Çavuşoğlu, Pompeo ile Singapur'da yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yaptı. Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini söyledi. "Yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını söyledik hep, bugün de burada bunu tekrarladık.?

ÇAVUŞOĞLU, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz."

"SORUNLARI ÇÖZME ODAKLI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Çavuşoğlu, sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik bir çalışma grubu, İdlib gibi birçok alanda adım atılabileceğini de görüşmede değerlendirdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu." diye konuştu.