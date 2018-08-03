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Trump, ABD medyasını yuhalattı

ABD Başkanı , Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitinginde ABD medyasına karşı yürütüğü linç kampanyasına devam ediyor. Pensilvanya'da yaptığı mitinginde medyayı sahte ve iğrenç haberler yapmakla suçladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 10:00
Trump, ABD medyasını yuhalattı

ABD Başkanı , Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde ABD medyasını yuhalattı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına karşı yürüttüğü linç kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.

GAZETECİLERİ SİYASİ RAKİBİ OLARAK GÖRÜYOR

Trump, Pensilvanya eyaletinin Newtown kentinde düzenlediği mitingde medyayı sahte ve iğrenç haberler yapmakla suçlayarak kendini karşılamaya gelenlere yuhalattı. Trump, gazetecileri gerçek siyasi rakibi olarak gördüğünü açıkladı. Trump yanlıları ise hep bir ağızdan "iğrenç, yalancı medya" sloganları attı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE NE OLDU?"

Trump ayrıca salonundaki medyayı işaret ederek, "Basın özgürlüğüne ne oldu? Dürüst raporlara ne oldu" diye sordu. "Bunları rapor etmiyorlar. Sadece hikayeler ve yalan haber oluşturuyorlar" diyen ABD Başkanı Trump, " lideri Kim Jung Un ile Singapur'da yaptığımız zirvede neler başardığımızı yazmadılar, geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığımız görüşmeyi yanlış ve yalan haberlerle duyurdular" şeklinde konuştu.

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Trump, ABD medyasını yuhalattı
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