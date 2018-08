ABD Başkanı Trump’tan 558 günde 4 bin yalan

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Beyaz Saray 'a çıktığı 558 günden bu yana 4 bin 229 kez yalan haber ya da yalan bilgi yaydığı ileri sürüldü. The Washington Post gazetesi, başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Trump'ın konuşmaları sırasında söylediklerini veya Twitter hesabından paylaştığı bilgileri kendilerine ait olan The Fact Checker yani doğrulama tekniği ile karşılaştırdı. Trump'ın yalan iddialarında son iki ay içerisinde 978 artış olduğuna dikkat çekildi. Trump'ın bu süreçte günde ortalama 16 kez temelsiz iddiada bulunduğu belirlendi.Başkanlığının ilk yılında 2 bin 140 yanlış bilgi yaymakla suçlanan Trump'ın en yüksek oranı ise geçtiğimiz iki ayda gerçekleştirdiği belirlendi. Habere göre 5 Temmuz ise en çok yalan haber yaydığı gün olarak kaydedildi. Trump'ın bazı asılsız iddiaları defalarca kez tekrarladığına dikkat çekilen haberde, tekrar tekrar ileri sürdüğü yalan iddialarının 150'yi geçtiği belirtildi. Haberde ayrıca, Trump'ın asılsıız iddialarının üçte birinin ekonomik ve ticari meseleler ile ticari anlaşmalar konusunda olduğuna vurgu yapılırken bu rakamın 432'yi bulduğu ifade edildi. Trump'ın en asılsız payşalımlarından birinin Meksika'daki göç konusunda olduğu belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin muhalif medya organlarına yönelik öfkesi dinmiyor. Muhalif medyayı yalan haberlerle itham eden Trump son olarak Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitinginde (solda) CNN ve diğer medya organlarına saldırdı. Medyayı yalan ve iğrenç haberler yaymakla suçlayan Trump daha önce de Twitter hesabından 'yalan haber ödüllerinin kazananlarını' açıklamıştı. Trump'ın yalan haber ödülünün birincisi, New York Times gazetesinde köşe yazan ekonomist Paul Krugman olmuştu. Amerikalı liderin hedefinde yer alan diğer haber kuruluşları arasında ise ABC, CNN, NYT ve WP başı çekiyor.