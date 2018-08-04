Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'li aktör Steven Seagal Rusya-ABD ilişkileri özel temsilcisi oldu

'li aktör -ABD ilişkileri özel temsilcisi oldu

’li oyuncu , ABD ve arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 00:12 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 00:22
ABD'li aktör Steven Seagal Rusya-ABD ilişkileri özel temsilcisi oldu

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oyuncu 'in, ve arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandığı duyuruldu. Konu hakkında açıklama yapan Seagal, "Rusya- ABD ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yapmayı isterim" ifadelerini kullandı. Uzun zamandır gayri resmi olarak iki ülke arasındaki iletişimi sağladığını belirten Seagal, "Aynı şeyi resmi olarak yapacağım için minnettarım" dedi.

Steven Seagal 2016 yılında Rusya vatandaşlığını almıştı. Oyuncunun aynı zamanda ABD ve vatandaşlıkları da var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li aktör Steven Seagal Rusya-ABD ilişkileri özel temsilcisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN