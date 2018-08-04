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’nın en eski kütüphanesi bulundu

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Almanya’nın en eski kütüphanesi bulundu
'nın Köln kentindeki arkeologlar, milattan önce 2. yüzyıldan kalma, ülkenin bilinen en eski kütüphanesini bulduklarını açıkladı. Kentteki Roma-Germen Müzesi'nden uzmanlar, kütüphanenin temellerine, yeni bir Protestan kilisesi için yapılan temel kazısında ulaştı. Kazı ekibinden Dr. Dirk Schmitz, binanın 20 bin kadar parşömene ev sahipliği yaptığını söyledi. Schmitz buluşu "hakikaten müthiş" diye tanımladı. Kalıntılarda 20 bin kadar parşömen ve papirüsün saklandığı nişler ve kutular da bulundu.
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Almanya’nın en eski kütüphanesi bulundu
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