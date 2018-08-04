Kosova Cumhurbaşkanı: Belirli mekanizmalar Türkiye ile ilişkilerimize zarar vermek istiyorlar

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Türk bayrağının yakılması olaylıyla alakalı, bu hareketin çok çirkin bir davranış olduğunu ve Kosova kurumlarınca belirli mekanizmalar tarafından iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek amacıyla yapıldığına dair bilgi aldığını kaydetti.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE ZARAR VERMEYİ AMAÇLIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Thaçi, " Türkiye, Kosova'nın stratejik ortağıdır ve olmaya da devam edecektir. (Türk) Bayrağın yakılması çirkin bir davranış ve Kosova kurumları tarafından kınanan bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Thaçi, söz konusu olayın belirli mekanizmalar tarafından iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek amacıyla yapıldığına dair bilgi aldığını kaydetti.

Kosova medyasında bir grup ırkçı provokatörün Türk bayrağını yakıp yere atarak üzerine bastığı görüntüler paylaşılmıştı.

Olaya ilişkin daha önce açıklama yapan Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ise Türk bayrağının yakılmasına yazılı bir açıklamayla tepki göstermişti. Bakan Pacolli, Türkiye'nin Kosova'ya sunmuş olduğu sonsuz katkılardan her zaman müteşekkir kalacaklarını belirtmişti.