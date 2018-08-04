Kosova'da provakatör bakan yardmcısı görevden alındı

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Balkanların Cadıları" başlığıyla yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef alan Kosovalı Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın görevden alındığı açıklandı.
KDTP Milletvekilleri görevden alınmasını talep etmişti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın sosyal medyada Türkiye ve Kosova'daki Türk toplumuna yönelik hakaret içeren açıklamaları ardından, KDTP Milletvekilleri, Başbakan Ramush Haradinaj ile görüşme gerçekleştirerek, Dedaj'ın görevden alınmasını talep etmişlerdi.