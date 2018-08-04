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'da provakatör bakan yardmcısı görevden alındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın sosyal medyada ve Kosova'daki Türk toplumunu hedef alan açıklamaları nedeniyle görevden alındığı açıklandı.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 12:02
Kosova'da provakatör bakan yardmcısı görevden alındı

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Balkanların Cadıları" başlığıyla yaptığı paylaşımla 'yi hedef alan lı Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın görevden alındığı açıklandı.

KDTP Milletvekilleri görevden alınmasını talep etmişti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın sosyal medyada Türkiye ve Kosova'daki Türk toplumuna yönelik hakaret içeren açıklamaları ardından, KDTP Milletvekilleri, Başbakan Ramush Haradinaj ile görüşme gerçekleştirerek, Dedaj'ın görevden alınmasını talep etmişlerdi.

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Kosova'da provakatör bakan yardmcısı görevden alındı
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