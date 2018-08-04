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Son dakika: Yunan hükümeti'nden skandal karar! Teröristin iadesini durdurdu!

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede yakalanan ve Türkiye'nin aranan teröristler listesinde yer alan 'nın iadesine ret kararı verdiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 16:39
Son dakika: Yunan hükümeti'nden skandal karar! Teröristin iadesini durdurdu!

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede yakalanan ve Türkiye'nin "aranan teröristler listesi"nde yer alan 'nın iadesine ret kararı verdiği bildirildi.

TÜRKİYE'YE İADESİ KARARLAŞTIRILAN TURGUT KAYA'NIN İADESİ DURDURULDU

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti. Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.

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Son dakika: Yunan hükümeti'nden skandal karar! Teröristin iadesini durdurdu!
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