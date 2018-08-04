Türk Yıldızları büyüledi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 200'den fazla pilot ve 150'den fazla uçağın katıldığı akrobasi etkinliğinde en çok alkışı NF-5 süpersonik savaş uçaklarının Türk pilotları aldı. ABD merkezli AP ajansı, Bükreş Uluslararası Hava Gösteri 2018'in en beğenilen ekibinin "Türk Yıldızları
" adı altında etkinliğe katılan kırmızı-beyaz uçaklar olduğunu bildirdi. AP, uçakların birbirine 1 metre aralıklarla uçtuğunun altını çizerek, seyircilerin en çok Türk ekibini alkışladığını duyurdu. Etkinlik boyunca gökyüzünün jet motorlarının sesleriyle yankılandığını belirten AP, Türk pilotların hava akrobasisindeki başarısına vurgu yaptı.