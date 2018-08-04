Türkiye'nin yaptırım uyguladığı Amerikalı bakanlar kimdir?

Türkiye ile ABD arasında evanjelik FETÖ'cü Papaz Brunson'un tutukluluk kararının ev hapsine çevirilmesinin ardından başlayan kriz giderek daha da tırmanıyor. ABD'nin FETÖ'cü Papaz Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım karar almasına karşılık olarak ABD'li bakanların Türkiye'deki mal varlıklarını durdurma kararı alındı. ABD'nin Türk Adalet Bakanı Abdullah Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı alasına karşı Türkiye benzer bir misillemeyle ABD Adalet Bakanı Jeff Session ile ABD İçişleri Bakanı John Kelly'ye yaptırım kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD yaptırımlarına karşı attığı adımı açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında;

ABD'YE NET MESAJ: "ABD'Lİ 2 BAKANIN TÜRKİYE'DE MAL VARLIKLARI VARSA DONDURMA KARARI ALACAĞIZ"

"ABD'nin son attığı adım Türkiye'ye karşı çok saygısız bir adımdır. Stratejik ortaklığımıza yakışmayacak bir adım bu. Biz de buna karşı ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'de mal varlıkları varsa dondurma kararı alacağız. Siz bunu yaparsanız, biz de bunu yaparız. Sn. Trump'a bunları söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik bir ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir."

"TÜRKİYE BU YAKLAŞIMLA TERBİYE EDİLEMEZ"

"Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için aynen devam bu kararımızda devam edeceğiz. 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamış."

"TÜRKİYE İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPILAMAZ"

"Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerika'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz. Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür.

Cumhurbaşkan Erdoğan, Türkiye'nin de ABD'nin yaptığı gibi yaptırım kararı aldığını söyledi. Erdoğan, Amerikalı iki bakanın Türkiye'de, varsa, mal varlıklarına el konulacağını ifade etti. Erdoğan'ın bu açıklamasıdan sonra gözler Amerikalı bu iki bakana çevrildi. Peki Türkiye ABD'nin hangi bakanlarına yaptırım kararı uygulayacak? Türkiye'nin yaptırım uygulama kararı aldığı ABD'li bakanların isimleri nedir?

John Kelly

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, 11 Mayıs 1950 tarihinde Boston'da dünyaya geldi. 2017 yılında Donald Trump tarafından göreve getirildi. Kelly, Ulusal Savaş Koleji'nde liseyi, Georgetown Üniversitesi'nde lisansını Boston Massachusetts'te ise yüksek lisansını tamamladı.

JEFF SESSIONS KİMDİR?

24 Aralık 1946 Alabama doğumlu Jeff Sessions, "Başsavcı" statüsüne sahip. Göç karşıtı duruşuyla bilinen Jeff Sessions, ABD'de geçen yılki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olarak başkanlık yarışına giren Donald Trump'ın yanında duran ilk isimlerdendi.

IRKÇILIĞINDAN DOLAYI YARGIÇ OLAMAMIŞTI

Sessions ile ilgili elimizde olan en ilginç bilgilerden biri onun aşırı ırkçı biri olarak tanınmasıdır. Öyle ki, Sessions bu özelliği nedeniyle Federal Yargıç olamamıştı.

Göç karşıtı duruşuyla da bilinen Jeff Sessions, ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olarak başkanlık yarışına giren Donald Trump'ın yanında duran ilk isimlerdendi.

Ancak Sessions'ın, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıkmıştı.