ABD: Türkiye değerli bir ortak

ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Türkiye
'nin, Washington yönetiminin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi amaçladığı bir NATO
ortağı olduğunu söyledi. 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD
uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde bu konuların gündeme geldiğini ifade eden Pompeo, zorluklara rağmen yakın ve birlikte iyi çalışabilen ABD ve Türkiye'nin, NATO ittifakı çatısında ve diğer mevzularda bir arada çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Pompeo, "Türkiye, ABD'nin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır" ifadesini kullandı.