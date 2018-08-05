Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Burkaya ilk ceza kesildi

Burkaya ilk ceza kesildi

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Burkaya ilk ceza kesildi
Avrupa'da peçe ve burkayı yasaklayan ülkeler arasına giren 'da ilk ceza kesildi. Ülke basınına göre Kuzey Sjaelland'da bulunan Hörsholm kentindeki bir alışveriş merkezinde, bir kadın, burkalı bir kadına saldırdı. İsmi açıklanmayan kadının, diğer kadının burkasını çıkarmak istediği için olay çıktığı kaydedildi. Kavgadan dolayı her iki kadına 3'er bin kron (2 bin 370 TL) ceza kesilirken, peçeli kadına ayrıca örtünme yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 TL) ceza kesildi. Danimarka'da sadece 3 kadının burka giydiği biliniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burkaya ilk ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN