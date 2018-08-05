Burkaya ilk ceza kesildi

Avrupa'da peçe ve burkayı yasaklayan ülkeler arasına giren Danimarka
'da ilk ceza kesildi. Ülke basınına göre Kuzey Sjaelland'da bulunan Hörsholm kentindeki bir alışveriş merkezinde, bir kadın, burkalı bir kadına saldırdı. İsmi açıklanmayan kadının, diğer kadının burkasını çıkarmak istediği için olay çıktığı kaydedildi. Kavgadan dolayı her iki kadına 3'er bin kron (2 bin 370 TL) ceza kesilirken, peçeli kadına ayrıca örtünme yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 TL) ceza kesildi. Danimarka'da sadece 3 kadının burka giydiği biliniyor.