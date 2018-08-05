Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Madura'ya düzenlenenen bombalı saldırıda 6 gözaltı

Madura'ya düzenlenenen bombalı saldırıda 6 gözaltı

Başkanı 'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 22:58
Madura'ya düzenlenenen bombalı saldırıda 6 gözaltı

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Luis Reverol, her biri bir kilo yüklü iki drone'dan birinin sahneye doğru ilerlediği sırada etkisiz hale getirildiğini, diğerinin yakındaki bir binaya çarparak patladığını açıkladı.

Reverol, iki drone'u kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığını, ilerleyen saatlerde daha fazla gözaltı olabileceğini söyledi.

Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti.

Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Maduro ve Venezuela neden hedefte?

, olaydan sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." ifadesini kullanmış, saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve ile bağlantılı olduklarını söylemişti.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Madura'ya düzenlenenen bombalı saldırıda 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN