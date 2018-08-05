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Papaz Brunson’un kilisesine Türk bayrağı asıldı

ve adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li papaz 'ın eşi kilisedeki pazar ayinine katılırken, kilisenin girişine Türk bayrağı asılması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 13:59
Papaz Brunson’un kilisesine Türk bayrağı asıldı

'de terör örgütleri ve adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken adli kontrolle ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li papaz 'ın eşi , 'taki Diriliş Kilisesi'nde pazar günleri yapılan ayine katıldı.

Kilisenin girişine asılan Türk bayrağı ise dikkat çekti.

KAPI VE PENCERELER KAPALI TUTULUYOR

Kilisenin çevresinde sivil polisler önlem amaçlı beklerken, gazetecilerin görüntü almaması için kilisenin kapı ve pencerelerinin kapalı olması dikkat çekti.

İşte Brunson’un FETÖ ve PKK bağlantısı

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Papaz Brunson’un kilisesine Türk bayrağı asıldı
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