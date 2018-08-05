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: , 7 büyüklüğünde le sarsıldı

haberi... 'ndaki adalar ülkesi 'da, 7 büyüklüğünde meydana geldi. Yetkililer alarmı verirken, depremden 20 dakika sonra deniz seviyesinin 1 santimetre yükseldiği gözlendi.

AJANSLAR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 15:43
Son dakika: Endonezya, 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

in merkez üssü, güneydeki Lombok Adası. Yerel saatle 18.46'da hissedilen sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Yetkililer, depremin ardından uyarısı verdi.

DÜNYADA EN ÇOK DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

, yeryüzünün en büyük su kütlesi 'nu boydan boya kat eden üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'yı 2004'ün son günlerinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve peşinden gelen tsunami, 240 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı. (Milliyet)

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Son dakika: Endonezya, 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
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