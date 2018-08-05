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: ’de 20 kişilik uçak düştü

’deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak yaptı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 13:35

yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

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Son Dakika: İsviçre’de 20 kişilik uçak düştü
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