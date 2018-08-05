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: Tatil diye gitmişti... Denizde doğurdu!

haberi... Dünya bu olayı konuşuyor! Kimliği henüz belirlenemeyen hamile bir Rus turist, tatil için Mısır'ın Dahab kasabasını tercih etti. Kızıldeniz sahillerinde yüzdüğü sırada doğum sancıları başlayan hamile kadın, ani bir şekilde denizde doğum gerçekleştirdi. Yaşanılan olayın detayları ise inanılmaz...

Giriş Tarihi: 5.8.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 10:22
Son dakika: Tatil diye gitmişti... Denizde doğurdu!

Hamile Rus turist, Mısır'daki Kızıldeniz sahillerindeki Dahab kasabasına tatil için gitti.

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Son dakika: Tatil diye gitmişti... Denizde doğurdu!
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