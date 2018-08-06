65 bin Endonezyalı rekor için dans etti

Endonezya
'nın başkenti Cakarta'da toplanan 65 bin kişi aynı anda poco-poco dansı yaptı. Binlerce kişinin dans ettiği etkinliğe Başkan Joko Widodo
ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla ve eşinin yanı sıra birçok siyasi isimde katıldı. 18 Ağustos - 2 Eylül arasında Jakarta ve Palembang'da düzenlenecek 2018 Asya Oyunları'nı kutlamak ve Guinness Dünya Rekoru kırmak için toplanan binlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe, ülke çapında 50'den fazla hapishanedeki 120 bin mahkum da aynı anda dans ederek katılım sağladı. Rekor, Guinness tarafından tescillendikten sonra resmileşecek.