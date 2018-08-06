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'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

'nin eyaletinde çölün ortasında bir evde çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuk kurtarıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:03
ABD'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı

'nin eyaletinde çölün ortasında bir evde çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuk kurtarıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Jerry Hogrefe, eyaletin Amalia bölgesinden aldıkları bir mesaj üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

YAŞLARI 1 İLA 15 OLAN 11 ÇOCUK...

Hogrefe, Amalia'da çölün ortasında bir evde yaşları 1 ila 15 olan 11 çocuğu aç, susuz ve korkmuş halde bulduklarını ifade etti.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığını söyleyen Hogrefe, çocukların kaldığı yerde su ya da elektrik bulunmadığını ifade etti.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Çocukların sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındığını belirten Hogrefe, evde bulunan 5 yetişkinden silahlı iki adamın gözaltına alındığını kaydetti.

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ABD'de evde aç ve susuz kalmış 11 çocuk kurtarıldı
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