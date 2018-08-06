Bir günde 3 uçak kazası: 29 ölü

İsviçre Alpleri'nde önceki gün birkaç saat aralıklarla iki uçak kaza
sı yaşandı. Küçük bir uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle tatil beldesi Hergiswil'de ormanlık alana düştü. Uçakta aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde ise ülkenin Grabünden bölgesinde hava kuvvetlerinin antika uçaklarını restore eden bir derneğin üyelerinin test uçuşu yaptığı 1939 yapımı Junkers Ju-52 tipi uçak 3 pilot, 17 yolcusuyla düştü. Kazada 20 kişi öldü. ABD'de Oklahoma'da kalkışından 5 dakika sonra yere çakılan uçaktaki 5 kişi öldü.