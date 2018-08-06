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Bir günde 3 uçak sı: 29 ölü

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Giriş Tarihi: 6.8.2018
Bir günde 3 uçak kazası: 29 ölü
İsviçre Alpleri'nde önceki gün birkaç saat aralıklarla iki uçak sı yaşandı. Küçük bir uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle tatil beldesi Hergiswil'de ormanlık alana düştü. Uçakta aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde ise ülkenin Grabünden bölgesinde hava kuvvetlerinin antika uçaklarını restore eden bir derneğin üyelerinin test uçuşu yaptığı 1939 yapımı Junkers Ju-52 tipi uçak 3 pilot, 17 yolcusuyla düştü. Kazada 20 kişi öldü. ABD'de Oklahoma'da kalkışından 5 dakika sonra yere çakılan uçaktaki 5 kişi öldü.
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Bir günde 3 uçak kazası: 29 ölü
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