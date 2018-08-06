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, nükleer anlaşmasını destekliyor

sözcülerinden , "BM nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edecek ve Genel Sekreter bütün hükümetleri bu anlaşmayı desteklemeye teşvik ediyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 21:49
BM, İran nükleer anlaşmasını destekliyor

Birleşmiş Milletler () sözcülerinden , BM'nin ile varılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edeceğini ve tüm ülkelerin de bu anlaşmaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

Haq, günlük basın brifinginde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından bugün devreye giren yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı diplomatik bir başarı olarak gördüğünü belirten Haq, ''BM nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edecek ve Genel Sekreter bütün hükümetleri bu anlaşmayı desteklemeye teşvik ediyor.'' dedi.

ABD Başkanı 'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasıyla, ABD , İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. 90 günlük sürenin bugün dolmasıyla birlikte nükleer anlaşmanın ardındkaldırılanlan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması bugün uygulamaya konuldu.

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BM, İran nükleer anlaşmasını destekliyor
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