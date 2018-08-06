Endonezya 7’lik deprem: 39 ölü

Endonezya
'nın
doğusundaki Lombok Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Batı Nusa Tenggara Bölgesi Afetle Mücadele Dairesi Başkanı Muhammed Rum, depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı. Geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6.4'lük depremde 16 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede turistik amaçlı bulunan binden fazla dağcı güvenli bölgeye tahliye edilmişti.