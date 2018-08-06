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7’lik : 39 ölü

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Endonezya 7’lik deprem: 39 ölü
'nın doğusundaki Lombok Adası'nda 7 büyüklüğünde meydana geldi. Batı Nusa Tenggara Bölgesi Afetle Mücadele Dairesi Başkanı Muhammed Rum, depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı. Geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6.4'lük depremde 16 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede turistik amaçlı bulunan binden fazla dağcı güvenli bölgeye tahliye edilmişti.
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Endonezya 7’lik deprem: 39 ölü
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