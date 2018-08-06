Esad rejiminin Kimyasal Aziz’i öldürüldü

Lübnan
'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Manar televizyon kanalı, Suriye
'de Esad rejiminin kimyasal silah
geliştiren kilit bilim adamlarından Dr. Aziz Asber'in ülkenin kuzeybatısındaki Masyaf kentinde düzenlenen bombalı saldırıda öldüğünü duyurdu. Televizyon kanalı, kimyasal silah ürettiği ileri sürülen Asber'in arabasına konulan bombaların infilak etmesiyle öldüğünü bildirdi. Al Manar, bu iddianın muhalif Tahrir el Şam
grubundan geldiğini, gruba ait Ebu Amara Tugayı'nın yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendiğini bildirdi. Esad rejiminin ülkenin kuzey bölgesindeki kimyasal araştırma çalışmalarını yürüten Asber'in rejim için önemli bir isim olduğu ve sonuncusu 22 Temmuz'da olmak üzere birkaç kez suikast girişimine uğradığı biliniyor.