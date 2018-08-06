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Esad rejiminin Kimyasal Aziz’i öldürüldü

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Esad rejiminin Kimyasal Aziz’i öldürüldü
'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Manar televizyon kanalı, 'de Esad rejiminin geliştiren kilit bilim adamlarından Dr. Aziz Asber'in ülkenin kuzeybatısındaki Masyaf kentinde düzenlenen bombalı saldırıda öldüğünü duyurdu. Televizyon kanalı, kimyasal silah ürettiği ileri sürülen Asber'in arabasına konulan bombaların infilak etmesiyle öldüğünü bildirdi. Al Manar, bu iddianın muhalif Tahrir el grubundan geldiğini, gruba ait Ebu Amara Tugayı'nın yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendiğini bildirdi. Esad rejiminin ülkenin kuzey bölgesindeki kimyasal araştırma çalışmalarını yürüten Asber'in rejim için önemli bir isim olduğu ve sonuncusu 22 Temmuz'da olmak üzere birkaç kez suikast girişimine uğradığı biliniyor.
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Esad rejiminin Kimyasal Aziz’i öldürüldü
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