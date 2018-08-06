Maduro’ya suikast girişimi! Saldırıyı 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, cumartesi günü ulusal ordunun 81'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan törendeki konuşması sırasında gerçekleştirilen İHA'lı (İnsansız Hava Aracı
) suikast
girişiminden yara almadan kurtuldu.
7 askerin yaralandığı suikast girişimin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Bu, beni öldürme girişimiydi" ifadesini kullanan Maduro, saldırının Kolombiya ve ABD içindeki bazı unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
AŞIRI SAĞCI ÖRGÜT
Delillerin, saldırının "aşırı sağcı"larca yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, faillerin Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını vurguladı. Maduro, canına kastedenlerden bazılarının yakalandığını da belirtti.
Bu arada saldırının sorumluluğunu "Fanilalı Askerler
" isimli grup üstlendi. Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Operasyon C-4 yüklü iki İHA'nın başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone'ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi" denildi.
BİRİ BİNAYA ÇARPTI
İçişleri Bakanı Nestor Luis Reverol ise her biri bir kilo patlayıcı yüklü İHA'lardan birinin sahneye doğru ilerlediği sırada etkisiz hale getirildiğini, diğerinin ise yakındaki bir binaya çarparak patladığını açıkladı. Reverol, araçları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığını, ilerleyen saatlerde daha fazla fazla gözaltı olabileceğini söyledi.
'GÜÇLÜ OL ARKADAŞIM'
Dışişleri Bakanlığı
, Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırıyı yazılı bir açıklamayla şiddetle kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Maduro'ya destek mesajı yayımladı. Kalın, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Stay strong mi amigo" (Güçlü ol arkadaşım) ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da yayımladığı mesajda, "Maduro'ya karşı düzenlenen suikast girişimini kınıyoruz. Türkiye, Venezüella halkı ve demokratik seçilmiş lideriyle beraberdir" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Venezüella Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi. Pakdemirli, bakanlıktaki görüşmede, suikast girişimini kınadı.