Nijerya'da kolera salgını 11 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde kolera salgını nedeniyle son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Kano Koordinatörlerden Ubali Dawud Ebubekir, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Hanya Madaki, Halin Sarki ve Kunchi köylerinde son bir haftada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SON 5 GÜNDE 100'DEN FAZLA VAKA

Eyalete bağlı 2 bölgede son 5 günde 100'den fazla vaka tespit edildiğini ifade eden Ebubekir, bölgelerde 47 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Ülkede son iki ayda 493 kolera vakası tespit edilmiş, 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.