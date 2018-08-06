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St.Petersburg’da en büyük gökdelen heyecanı

’nın St. Petersburg kentinde bir bölümü devi Gazprom’un merkezi olarak kullanılacak 462 metre yüksekliğindeki ‘’ adlı gökdelen Avrupa’nın en yüksek gökdeleni olacak

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
St.Petersburg’da en büyük gökdelen heyecanı
'nın St. Petersburg kentinde inşaatı sonlanmak üzere olan '' adlı gökdelen Avrupa'nın en yüksek, dünyanın ise en yüksek 13'üncü binası olacak. 462 metre yüksekliğindeki 87 katlı gökdelen, Avrupa'nın en yüksek binası unvanını yine Rusya'daki, Moskova Federasyon Kulesi'nden (373 metre) alacak. The Lakhta Center, dış cephesindeki 16 bin 500 adet cam paneli ve spiral tasarımıyla görenlerde hayranlık uyandırıyor.
18 ülkeden 20 bin işçinin inşasında çalıştığı gökdelenin bu yıl içinde açılması bekleniyor.
Ekim 2012'de inşaatına başlanan dev gökdelenin bir bölümü Rusya'nın devi Gazprom'un merkezi olarak kullanılacak. CNN'ye konuşan projenin mimarı Philip Niandrov gökdelenin Gazprom'dan geri kalan bölümünün de çok amaçlı konferans salonları, sağlık alanları, 2 bin kişilik bir amfitiyatro ve spor salonları gibi kamusal işlere tahsis edileceğini söyledi. Binanın tepesinde restoran ve seyir alanının açılacağı da öğrenildi.
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St.Petersburg’da en büyük gökdelen heyecanı
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