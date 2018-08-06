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Trump, oğlu Jr hakkında itirafta bulundu!

ABD Başkanı , oğlu Donald Trump Jr'nin, Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Haziran 2016'ta "bir rakip hakkında bilgi almak için" 'taki Trump Tower'da görüştüğünü kabul etti, ancak görüşmenin yasal olduğunu savundu. Böylece oğlunun ile bağlantılı olan avukat ile görüşmesiyle ilgili en net açıklamasını yapmış oldu.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 09:47
Trump, oğlu Donald Trump Jr hakkında itirafta bulundu!

Trump, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Mükemmel oğlum Donald'ın Trump Tower'da yaptığı görüşmeden kaygılı olduğum sahte habercilik, tam bir hayal ürünü. Bu toplantı bir rakiple ilgili bilgi almak içindi, tamamen yasaldı ve siyasette sürekli yapılan bir şeydi ve bir yere de varmadı. Görüşmeden bilgim yoktu!" dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDA ÇELİŞKİ

ABD basını, Trump'ın oğlunun yaptığı görüşmeyle ilgili sık sık haber yapmış, ancak Times gazetesi olayı ilk kez haberleştirdiğinde, Jr, Veselnitskaya ile yaptığı görüşmede çoğunlukla askıya alınan Amerikalılar'ın Rus çocuklarını evlat edinme programını görüştüklerini söylemiş, daha sonra Clinton'a zarar verebilecek bilgiler önerildiği için görüşmeyi kabul ettiğini belirtmişti. Trump'ın son yaptığı açıklama ise, öncekilerle çelişti.

Özel Savcı Robert Mueller, ABD istihbaratının, 'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle Trump'ın başkanlık seçimini kazanabilmesi için komplo kurduğu yönündeki bulgularını soruşturuyor. Trump ise Rusya ile herhangi bir işbirliği yapılmadığını 'cadı avı' ifadesiyle savunurken, Rusya tarafından da seçimlere müdahale edilmediği açıklaması yapılıyor.

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Trump, oğlu Donald Trump Jr hakkında itirafta bulundu!
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