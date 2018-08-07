Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'den Beşar Esad rejimine sert tepki

ABD'den rejimine sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 'de rejiminin sivillere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 05:49
ABD'den Beşar Esad rejimine sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 'de rejiminin binlerce kişiyi gözaltında öldürdüğü yönündeki raporların, uluslararası toplumun rejime dair korkularını doğruladığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Suriye'de rejimin sivillere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Suriye rejiminin binlerce siyasi suçluyu gözaltında öldürdüğü yönünde yakın zaman içerisinde açıklanan tebliğler, uluslararası toplumun korkularını doğruluyor. Şu asla unutulamaz; şiddete başvurmaksızın özgürlük ve hak talep eden, siyasi değişim isteyen on binlerce Suriyeli sivil, rejim tarafından sistematik bir şekilde tutuklandı, işkence edildi." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Nauert, ABD yönetiminin, Esad rejiminin sivilleri hedef almasını kınadığını vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin uluslararası toplumla çalışmalarını sürdürerek sorumlulara hesap verdireceğini ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2011 yılından bu yana 13 bin 66 kişinin Esad rejimine bağlı güçlerin işkencelerine maruz kalarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Beşar Esad rejimine sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN