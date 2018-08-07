Almanya’da Türk taksiciye ırkçı saldırı

Almanya
'nın Köln kentinde 20 yıldır taksicilik yapan Celal Kaya, taksiye binen Alman müşterisinin önce ırkçı ifadelerine maruz kaldı, ardından saldırıya uğradı. Köln'ün Porz semtinde cumartesi gecesi duraktan aldığı üç Alman müşteriden birinin saldırdığı 44 yaşındaki Kaya, 3 gün iş göremez raporu aldığını ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Üç müşteri aldığını aktaran Kaya, Alman müşterilerin müzik sesinin kısıklığını bahane ederek çıkardığı tartışmaya girmemek için öncelikle durumu idare ettiğini anlattı. "Evlerinin önüne geldiğimizde arkadaki kişi iyice zıvanadan çıktı. Bana 'Pis yabancı', 'Hamam böcekleri', 'Almanya'yı terk edin, anavatanınıza defolun' gibi sözler söylemeye başladı. Ben aracın içinde heykel kesildim ve araçtan inmesini istedim. Arka kapıdan inip kapımı hışımla açarak bana yumrukla saldırdı" dedi.