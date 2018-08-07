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Asrın aşçısı Robuchon kansere yenik düştü

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Asrın aşçısı Robuchon kansere yenik düştü
Dünyanın en fazla na sahip şefi Joel Robuchon kansere yenildi. 'nin şehrinde hayatını kaybeden Robuchon 13 ülkeye yayılan mutfaklarında toplam 32 Michelin yıldızıyla bu alanda rekorun sahibiydi. 25 yıl önce Gault Millau jürisi tarafınca "asrın aşçısı" ilan edien Larousse Gastronomique Yayın Kurulu'na başkanlık yapan Robuchon mesleğini "Mükemmel diye bir şey yok, daima daha iyisini yapabilirsiniz" diye tanımlıyordu. Ünlü şefin sektördeki lakabı animal yani hayvandı.
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Asrın aşçısı Robuchon kansere yenik düştü
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