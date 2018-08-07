Bilim insanı Asber’i Mossad mı öldürdü?

Surıye Devlet Başkanı Beşar Esad
'ın kuzeni Rami Maoluf'un sahibi olduğu Al-Watan gazetesi, cumartesi günü ülkenin Suriye Bilimsel Gelişim Merkezi Başkanı Dr. Aziz Asber'i, İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın öldürdüğünü iddia etti. Haberde kimyasal silahlar konusunda uzman ve füze geliştirme çalışmalarında yer aldığı belirtilen Asber'in daha önce de saldırıya uğradığı vurgulandı. Asber'e yapılan suikastı Tahrir-i Şam (El Nusra
) terör örgütü de üstlenmişti. Rejimin kimyasal silah geliştiren kilit bilim insanlarından Asber'in Masyaf kentinde düzenlenen bombalı saldırıda öldüğü duyurulmuştu. Asber şoförüyle beraber arabasına konulan bombaların infilak etmesiyle hayatını kaybetmişti.