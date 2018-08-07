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ve arasındaki anlaşma ay sonunda açıklanacak

- arasında yürütülen müzakereler ay sonuna kadar tamamlanıp kamuoyuna açıklanacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 18:40
Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma ay sonunda açıklanacak

AA muhabirinin isminin açıklanmasını istemeyen lı bir yetkiliden edindiği bilgiye göre, İslami Direniş Hareketi Hamas ile arasında üçüncü tarafların aracılığıyla yürütülen müzakereler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma, bu ay sonunda kamuoyuna açıklanarak uygulamaya konulacak.

Tarafların önümüzdeki iki hafta boyunca "birbirini test edeceğini" bildiren Hamaslı yetkili, ve Birleşmiş Milletlerin anlaşma için aracılık ettiğini, ve 'ın da yapıcı bir rol oynadığını ifade etti.

Buna göre muhtemel anlaşmanın detayları şu şekilde:

REFAH KAPISI AÇILACAK, ABLUKA HAFİFLEYECEK

İlk olarak İsrail ablukası altındaki Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah, kalıcı olarak açılacak. İsrail'den Gazze'ye ticari malların ithalat ve ihracatının yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki İsrail ablukası da hafifletilecek.

Gazze için Mısır tarafına liman ve havaalanı inşa edilecek

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Gazze'nin de kullanabileceği bir liman ve havalimanı inşa edilecek.

5 YILLIK ATEŞKES SAĞLANACAK

Taraflar arasında en az 5 yıllık ilan edilmesi planlanan anlaşmada, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen 2 İsrailli asker ile 2 İsrailli sivili iade etmesi maddesi de yer alacak.

Filistinliler de Gazze'den İsrail tarafına yanan balon ve uçurtma göndermeye son verecek.

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Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma ay sonunda açıklanacak
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