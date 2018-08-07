Hindistan’da Maocu isyancılara darbe

HINDISTAN'IN Çatısgarh eyaletindeki Sukma bölgesinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında silahlı çatışma çıktı. Polisin olayda 14 isyancıyı ölü ele geçirdiği öğrenilirken, çatışmanın yaşandığı bölgeden çok sayıda silah da çıktı. Çatısgarh eyaletinin Bijapur bölgesinde geçen ay güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 8 isyancı öldürülmüştü. Çin
'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan
'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.