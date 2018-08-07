Huzurevinden kaçtılar, heavy metal festivalinde bulundular!

Almanya'da yaşadıkları huzurevinden kaçan iki yaşlı adam, bir heavy metal festivalinde bulundu.

İkili Cuma gecesi geç saatlerde, dünyanın birçok yerinden gelen heavy metal müzik hayranlarını buluşturan Wacken Açık Hava Festivali'nde bulundu. Polis, "kafası karışık ve sersemlemiş" bir halde olduklarını söylerken, "Heavy metal festivalini sevdikleri çok açıktı" şeklinde açıklamada bulundu.

Dithmarscher Huzurevi'ndeki görevliler, iki kişinin kaçtığını Cuma akşamı yaptıkları sayımda fark etti. Adı açıklanmayan heavy metal hayranı iki yaşlı adam, polise haber verilmesinin ardından, sabaha karşı 03:00'te festival alanında bulundu.

İkili başta dört gün süren festivalden ayrılmak istemedi, ancak polis taksiyle kaldıkları huzurevine gitmeleri konusunda ikna etti.

Yaşlı ikilinin festivale nasıl girdikleri, biletleri olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünyanın en büyüğü olarak tanımlanan ve 1990'lı yıllardan bu yana yapılan Almanya'nın kuzeyindeki festivalin tüm biletleri satılmıştı. Festivalin bu yılki konukları arasında Danzig, Judas Priest, Hatebreed ve In Flames gibi gruplar yer alıyordu.