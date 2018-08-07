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Savunma Bakanı Liberman: İsrail su 'deki her türlü senaryoya hazır

Savunma Bakanı Liberman, İsrail sunun ile ilgili her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 22:31
İsrail Savunma Bakanı Liberman: İsrail ordusu Suriye'deki her türlü senaryoya hazır

İşgal altındaki 'ndeki askeri birlikleri ziyaret eden Savunma Bakanı Avigdor Liberman,'deki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

rejimi güçlerinin Suriye'de "büyük" bir kara su kurduğunu ve kurulan bu ordunun önceki yıllardaki gücünün de ötesine ulaşabileceğini dile getiren Liberman, "Bu nedenle her gelişmeyi izliyoruz ve her türlü senaryoya hazırız." dedi.

İsrail basınına göre, Golan Tepeleri ziyaretinde Liberman'a Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da eşlik etti.

GOLAN TEPELERİ 1967'DEN BU YANA İŞGAL ALTINDA

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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İsrail Savunma Bakanı Liberman: İsrail ordusu Suriye'deki her türlü senaryoya hazır
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