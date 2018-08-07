Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Pekin, her hacıya ‘izleme cihazı’ taktı

Pekin, her hacıya ‘izleme cihazı’ taktı

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Pekin, her hacıya ‘izleme cihazı’ taktı
İslam Teşkilatı, Çinli ve Doğu Türkistanlı hacılara izleme cihazı takıldığını ortaya çıkardı. Teşkilatın 27 Haziran'da yayımladığı fotoğraflarda Çin'in bazı bölgelerinden Beijing havaalanına gelerek Mekke'ye uçmak üzere hazırlanan hacı adaylarının boynunda mavi ipe yerleştirilmiş giyilebilen "akıllı kart"lar bulunduğu görüldü. gazetesine konuşan Çinli yetkililer cihazların hacı adaylarının güvenliğini sağlamak üzere tasarlandığını söyledi. Ancak GPS takibi yapılmasını sağlayan bu cihazlarda kişisel verilerin olduğu belirtiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pekin, her hacıya ‘izleme cihazı’ taktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN