Riyad’dan Kanada’ya siyasi savaş

Kanada
Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Kanada Büyükelçiliği'nin, "Suudi Arabistan
'da gözaltına alınan aktivistlerin derhal serbest bırakılması" yönündeki açıklamaları, Riyad ile Kanada arasında bir diplomatik krizin patlak vermesine neden oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi Dennis Horak'ı 'istenmeyen kişi' ilan etti ve Horak'a, Suud topraklarını terk etmesi için 24 saat tanıdı. Bakanlık, Kanada ile ticari ilişkilerin de dondurulduğunu dünyaya duyurdu. Suudi Arabistan'ın Ottawa Büyükelçisi Nayif bin Bender es-Sediri de istişare amacıyla ülkeye çağrıldı. Açıklamada Kanada'nın, Suudi Arabistan'da tutuklanan insan hakları aktivistleri hakkındaki açıklamalarına "Suudi Arabistan Krallığı'nın iç işlerine açık ve bariz bir müdahaledir ve en temel uluslararası normlara ve devletler arasındaki ilişkileri yöneten tüm yasalara aykırıdır. Kanada'nın açıklamasındaki 'hemen serbest bırakmak' ifadesi, devletler arasındaki ilişkilerde çok talihsiz, kabul edilemez ve kınanmayı gerektiren bir ifadedir. Suudi Arabistan Krallığı, tarihi boyunca Krallığın içişlerine herhangi bir müdahaleyi kabul etmemiş ve kabul etmeyecektir" tepkisi gösterildi.