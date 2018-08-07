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: Rus uçağı 'ya yaptı

haberi... İspanya’dan ’ya hareket eden Rus havayollarına ait uçak, bir yolcusunun hastalanması sebebiyle ’ya yaptı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 18:52 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 19:14
Son dakika: Rus uçağı İtalya'ya acil iniş yaptı

İspanya'dan 'ya hareket eden Aeroflot havayollarına ait SU2522 uçağı, yolculardan birinin fenalaşmasıyla acil durum bildiriminde bulundu. Hosteslerin pilot kabinine haber vermesi üzerine, uçağın 'nın Milan kentine gerçekleştirmesine karar verildi. Milan'da bulunan havaalanına yaklaşınca kule ile irtibata geçildi. Kuleden olumlu yanıt alan pilotlar uçağı Milan'a indirdi. Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan yolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçağın Moskova güzergahında rotasına devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Rus uçağı İtalya'ya acil iniş yaptı
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