Şikago’da silahlar konuştu

ABD
'nin? Şikago kentinde son iki günde düzenlenen silahlı saldırılarda 9 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Şikago polisi, ABD'nin en büyük müzik festivallerinden "Lollapalooza"nın gerçekleştiği hafta sonunda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Polis, kentte cuma akşamı ile pazar gecesi arasında gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını belirterek, hayatını kaybedenler arasında 17 yaşında bir genç kız, yaralılar arasında da 11 yaşında bir erkek çocuğu bulunduğunu bildirdi. Saldırılar nedeniyle Türkiye'nin Şikago Başkonsolosluğu da sosyal medya hesaplarından, Türk vatandaşlarını kentin güney ve batısındaki mahallelere gitmemeleri konusunda uyardı.
ABD'nin "suç başkenti" Şikago'da geçen sene düzenlenen 2 bin 785 silahlı saldırıda 674 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 567 kişi de yaralanmıştı.