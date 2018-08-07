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: 'ye gidecek heyet belli oldu

ile ön mütabakat sonrası ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 15:09
Son Dakika: ABD'ye gidecek heyet belli oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme daha yaşandı.

ABD ile belli konularda ön mutabakat sağlanmasının ardından Türkiye'den ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

ABD'ye gidecek heyette Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan isimler yer alacak. Heyet bu akşam ya da en geç yarın ABD'ye gidecek...

ABD'ye gidecek heyet belli oldu! İşte ABD'ye gidecek heyetteki isimler...

Son dakika: ABD ile ön mütabakat sağlandı

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Son Dakika: ABD'ye gidecek heyet belli oldu
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