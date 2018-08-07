Trump'ın yıldızının Şöhretler Kaldırımı'ndan kaldırılmasına yeşil ışık

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 5 kişilik belediye meclisinin tüm üyeleri, Batı Hollywood'un geçici Belediye Başkanı John D'Amico and Meclis Üyesi Lindsey Horvath'ın Trump'ın yıldızının Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızının kaldırılması için verdiği öneriyi oy birliğiyle kabul etti.

'KADINLARA YÖNELİK RAHATSIZ EEDİCİ DAVRANIŞLARI VE DİĞER EYLEMLERİ NEDENİYLE'

D'Amico ve Horvath' yıldızın Trump'ın kadınlara yönelik rahatsız edici davranışları ve diğer eylemleri' nedeniyle kaldırılması gerektiğini söyledi.

Oylama öncesi açıklama yapan Batı Hollywood Belediye Meclisi 'ABD film endüstrisinin kadınlara yönelik davranışları nedeniyle eğlence endüstrisindeki bazı isimlere yönelik atıığı adımları takip ettiklerini' belirtti.

Yıldızı kaldırma gerekçeleri arasında Trump'ın Rusya'nın ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği yönünde ABD istihbaratının iddialarını reddetmesi, Paris iklim anlaşmasından ülkesinin imzasını çekmesi, trans bireylere askerlik yasağı getirmesi ve ABD-Meksika sınırında göçmen aileleri birbirinden ayırması sayıldı.

Batı Hollywood Belediye Başkanı John Duran da yıldızın kaldırılması konusundaki talebin Hollywood Ticaret Odası'na iletildiğini duyurdu.

ŞU ANA KADAR KİMSENİN YILDIZI KALDIRILMADI

Ancak daha önce Hollywood Ticaret Odası cinsel şiddet suçlarına karışan ABD'li aktörler Kevin Spacey ve Bill Cosby'nin yıldızlarının kaldırılması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Hollywood Ticaret Odası CEO'su Leron Gubler " Kaldırıma bir kez yıldız eklendiğinde o artık Şöhretler Kaldırımı'nın tarihi yapısının bir parçası olur. Bu nedenle şu ana kadar kaldırımdan hiçbir yıldızı kaldırmadık" demişti.

TRUMP'IN YILDIZI GEÇEN AY SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Trump Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızını 2007'de Kainat Güzellik Yarışmaları'na yaptığı katkılar nedeniyle kazanmıştı.

Trump ABD Başkanı olduktan sonra yılzıdı birçok kez saldırıya uğramıştı. Son olarak geçen ay 24 yaşındaki Austin Mikel Clay adlı ABD'li bir kazmayla kaldırımdaki yıldıza epey zarar vermişti. Clay daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Şöhretler Kaldırımı'nda 2600'dan fazla isme ait yıldız bulunuyor.