Trump sonunda görüşmeyi itiraf etti

ABD
Başkanı Donald Trump
, oğlu Donald Trump Jr.'ın 9 Haziran 2016'da "bir rakiple ilgili bilgi almak" için Rus bir avukatla görüştüğünü kabul etti. Trump, Washington Post, CNN ve AP'nin ABD Başkanı'nın görüşme nedeniyle endişeli olduğu haberini yayımlaması üzerine dün Twitter'daki paylaşımda, "Harika oğlum Donald'ın, Trump Tower'daki görüşmesinden ötürü endişeli olduğum yalan habercilik, tamamen uydurma" dedi. ABD Başkanı, bilgisi dahilindeki görüşmenin bir rakiple ilgili bilgi almak için yapılan meşru ve siyasete uygun bir toplantı olduğunu belirtti. Daha önce Başkan Trump'ın, oğlunun Kremlin'le bağlantılı avukat Natalia Veselnitskaya ile görüşmesi nedeniyle yasal açıdan sorun yaşayabileceğinden endişe ettiği öne sürülmüştü.