Yemen’de kanlı pusular: 80 ölü

YEMEN
'DE İran destekli Husi militanları ile Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği hükümet birlikleri arasında, Hudeyde liman şehrini ele geçirmek için süren çatışmalarda son 24 saat içinde en az 80 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı ve esir alındı. Hükümete bağlı Amalika Güçleri İkinci Sancağı Sözcüsü Abdullah eş-Şabi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, birkaç saat içinde Husilerin Hudeyde vilayetinde 100 kadar askeri öldürdüğünü ya da esir aldığını söyledi. Söz konusu kaybın Hudeyde vilayet ve limanının Husilerin kontrolünden alınması için Aralık 2017'de başlatılan operasyondan bu yana Yemen kuvvetlerinin yaşadığı en büyük kayıp olduğu belirtiliyor.