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, öldürülen Rus ajan nedeniyle ’ya yaptırım uygulayacağını açıkladı

, ’ta eski bir Rus ajanın ve kızının ile öldürülmesi nedeniyle ’ya yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 00:05 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 00:06
ABD, öldürülen Rus ajan nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıkladı

NBC News'de yer alan habere göre sözcüsü Heather Nauert, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'nın eski ajan Sergei Skripal ve kızını Mart'ta zehirleryerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten bir kararı imzaladığını söyledi.

Yaptırımların 1991 yılında yürürlüğe giren Kimyasal ve Biyolojik Silahsızlanma Yasası'na dayandırıldığı belirtilen habere göre, yaptırımların ilk dalgasında lar ve finansman kısıtlandığı, ikinci kısmında ise üç ay içinde Rusya gelecekte kullanmayacağına dair "güvenilir garantiler" vermediği takdirde diplomatik ilişkilerin aşağı düzeye indirilebileceği, Rus havayolu şirketi Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi ve neredeyse tüm ihracat ve ithalatın durdurulabileceği vurgulanıyor.

ABD Başkanı , geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı ile Helsinki'de bir araya gelmiş ve söylemleri için ABD'de de tüm kesimlerden eleştiri almıştı.

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ABD, öldürülen Rus ajan nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıkladı
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