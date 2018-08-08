‘ABD-Suud koalisyonu El Kaide ile işbirliğinde’

Associated Press haber ajansı ABD
'nin Yemen
'de El Kaide
'li teröristlerle anlaşmalar yaptığını ve onları para karşılığı kullandığını öne süren bir haber yayımladı. "Şeytanla birleşmek: Yemen savaşı ABD, müttefikleri ve El Kaide'yi birbirine bağlıyor" başlıklı haberde ABD'nin terör örgütüyle gizli anlaşmalar yaparak bazı teröristlerin kilit bölgeleri terk etmeleri ve başka teröristlerin ise silahları, ekipmanları ve yağmaladıkları parayla birlikte geri çekilmelerine göz yumduğu belirtiliyor. Yemenli güvenlik yetkilileri ve El Kaide mensuplarıyla görüşen AP, koalisyona mensup milislerin El Kaide'ye adam topladığını da öne sürüyor. Bu gizli anlaşmalar sayesinde El Kaideli teröristlerin hayatta kalarak savaşmaya devam ettiği belirtiliyor. Bu kirli ittifak nedeniyle 9/11 saldırılarını düzenleyen El Kaide'nin daha da güçlendiği vurgulanıyor. ABD'li yetkililer ise söz konusu iddiaları yalanlıyor.