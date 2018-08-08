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Son Dakika: Almanya'dan flaş İran açıklaması

Bakanı Heiko Maas, ABD'nin 2016 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal etmesine karşılık "Nükleer anlaşma bizim için hala geçerlidir" diyerek ABD ile aynı görüşte olmadıklarını açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 12:23
Son Dakika: Almanya'dan flaş İran açıklaması

Bakanı Heiko Maas, ABD'nin 2016 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı iptal etmesine karşılık "Nükleer anlaşma bizim için hala geçerlidir" diyerek ABD ile aynı görüşte olmadıklarını açıkladı.

ANLAŞMA MÜKEMMEL DEĞİL AMA...

Passauer Neue Presse gazetesine açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Maas, "Anlaşma mükemmel değil, ama kesinlikle bir anlaşmanın olmamasında çok daha iyidir" diyerek yapılan anlaşmayı savundu. Ülkelerin tehdit dili karşısında uyarıda bulunan Bakan Maas, çatışmanın tırmanmaması için itidal çağrısında bulundu.

YAPTIRIMLAR KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUR

İran'a karşı başlatılan yaptırımların kötü sonuçlar doğuracağını belirten Maas, "İran'ın izolasyonu radikal ve köktenci güçleri artırabilir" dedi. "İran'daki kaos, Irak veya Libya'da yaşadığımız gibi zaten sorunlu bir bölgeyi daha da istikrarsız hale getirecektir. Biz anlaşmanın devam için mücadele ediyoruz. Bu anlaşma bizim güvenliğimiz çok önemlidir çünkü o bölgede güvenlik ve şeffaflık sağlamaktadır. Neticede İran bizim için uzakta olan Avrupa'nın komşusudur. Kim bu bölgede yeni bir rejim umut ediyorsa daha büyük problemlerle karşılaşabilir" açıklamasında bulundu.

ABD yalnız kaldı

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Son Dakika: Almanya'dan flaş İran açıklaması
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